'Uno stipendio per la mia squadra': Margiotta tenta di salvare il Chieti con donazioni su GoFundMe

Un campionato di Serie D che sta volgendo verso il termine, e un campionato di quarta serie dove il Chieti deve pensare a salvare la situazione anche fuori dal campo, perché, come è noto, dopo l'addio di Gianni Paris si è complicata la telenovela stipendi, con gli arretrati che rimangono un'incognita.

Ecco allora il guizzo dell'attaccante neroverde Francesco Margiotta, che ha preso in mano la situazione compiendo un'azione non proprio usuale per il calcio: il giocatore, infatti, ha creato sulla nota piattaforma GoFundMe una raccolta fondi destinata al pagamento di almeno una mensilità, chiamando suddetta raccolta "Uno stipendio per la mia squadra". L'obiettivo è quello di arrivare alla cifra di 35mila euro, affinché possano essere coperti non solo gli stipendi dei calciatori ma anche quelli degli staff.

"Ciao! Mi chiamo Francesco Margiotta, sono un calciatore del Chieti e vorrei raccogliere dei fondi per pagare personalmente uno stipendio ai miei compagni, allo staff tecnico, allo staff medico e agli addetti ai lavori. Abbiamo sempre dato tutto in campo, oggi chiediamo una mano fuori dal campo. Ogni contributo conta", il messaggio del classe 1993, che spiega così il perché di questa raccolta fondi, che per il momento ha portato a poco più di 400 euro.

Sono però attesi sviluppi.