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Chieti, Margiotta lancia la raccolta fondi: "Aiutate noi, non la società"

Chieti, Margiotta lancia la raccolta fondi: "Aiutate noi, non la società"TUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com
Luca Bargellini
Oggi alle 12:04Serie D
Luca Bargellini

Il calcio italiano non è soltanto la crisi della Ternana o quella della Juve Stabia, storie di professionismo ferito che nelle ultime settimane hanno tenuto banco. Scendendo di categoria, la situazione può essere anche più drammatica. È il caso del Chieti, squadra di Serie D girone F, dove il vicecapitano Francesco Margiotta ha scelto di non stare in silenzio.

"Un segnale verso l'esterno": la raccolta fondi su GoFundMe
L'attaccante abruzzese ha avviato l'8 aprile scorso una raccolta fondi su GoFundMe intitolata "Uno stipendio per la mia squadra", con l'obiettivo di raccogliere 35.000 euro da destinare a calciatori, staff tecnico, staff medico e addetti ai lavori. Al momento della pubblicazione di questo articolo la campagna ha superato i 4.100 euro con 89 donatori. Le parole scritte da Margiotta sulla pagina della raccolta sono dirette: "Abbiamo sempre dato tutto in campo, oggi chiediamo una mano fuori dal campo. Ogni contributo conta".

Margiotta a TMW: "Ogni volta entra un nuovo presidente. Ma è sempre un bluff"
A TuttoMercatoWeb.com, Margiotta ha spiegato la genesi dell'iniziativa e il quadro devastante che vive la società neroverde: "Chi è rimasto qua da inizio anno ha preso solamente due stipendi e mezzo, chi è arrivato a gennaio uno solo. Ogni volta entra un nuovo presidente a dire che ci pensa lui. Ma è sempre un bluff, l'ultimo è andato via e così ho pensato di organizzare una colletta affinché la gente aiuti noi e non il club".

In pochi giorni la risposta è arrivata, anche se lontana dall'obiettivo: "In pochi giorni abbiamo raccolto comunque più di duemila euro. L'obiettivo è raccogliere intorno ai trentacinque mila, ma non è importante: ciò che raccoglieremo divideremo. Non abbiamo mai fatto casino, non abbiamo mai parlato e così per la gente sembra che siamo a posto. Invece non è così. E questo gesto della raccolta serve proprio a dare un segnale importante verso l'esterno".

"Siamo abbandonati a noi stessi"
Sul piano societario, l'unico punto di riferimento sembra essere il direttore Stefano Giammarioli, che secondo Margiotta sta lavorando a titolo gratuito: "Siamo abbandonati a noi stessi. C'è però il Direttore Stefano Giammarioli che ci sta dando una mano a titolo gratuito, anche in proiezione futura. Grazie a lui molte cose a livello logistico si stanno sistemando. Ma non può fare i miracoli".

Sul piano sportivo il Chieti si trova in zona play-out con 26 punti a tre giornate dalla fine. Salvare la categoria sarebbe, nelle parole dello stesso attaccante, "un bel miracolo sportivo". "La stagione più brutta", la chiama. Sul suo futuro: "Mi piacerebbe intanto chiudere con la salvezza del Chieti. Poi vorrei ancora dare un contributo qui. Se non fosse possibile mi piacerebbe tornare all'estero. Fisicamente sto bene, ho voglia di giocare. Ho trentadue anni e tanta voglia di continuare a giocare".

Il messaggio ai tifosi è lo stesso che campeggia sulla pagina GoFundMe: "Di darci una mano. A noi calciatori, a chi lavora per il Chieti. Non alla società, ma agli uomini che danno il massimo per questa squadra".

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