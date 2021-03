...con Delio Rossi

“Atalanta, gioca come sai. Credo nell’impresa. Papu manca, ma il futuro è della Dea. Scudetto all’Inter, campionato finito. Milan, con la qualificazione Champions sarà un grande anno. L’Ascoli...”

“L’Atalanta è sfavorita, il Real recupera dei giocatori importanti. Ma se la squadra si comporta da Atalanta ha nelle sue corde la possibilità di fare l’impresa”. Così a TuttoMercatoWeb Delio Rossi in vista della partita tra la Dea e il Real Madrid.

Sulla carta l’impresa è assai complicata...

“L’Atalanta deve star bene fisicamente. Ha ritmo europeo e dipende dalla condizione fisica. Se non sta da Atalanta diventa difficile”.

Quanto crede nell’impresa, mister?

“Ci credo tanto. Se c’è una squadra delle nostre che può andare avanti è l’Atalanta”.

Quanto manca il Papu?

“È un giocatore impattante. Ma l’Atalanta ha una sua logica. Nel breve con il suo addio sicuramente ci ha rimesso, ma in ottica futura la Dea ha elementi di grande spessore”.

Scudetto: vincerà l’Inter?

“Il campionato è finito”.

Il Milan ci ha provato.

“Il Milan ha fatto il suo, a volte gli è girata anche male. Se avesse vinto sarebbe stato straordinario, ma avrà fatto qualcosa di grande arrivando in Champions”.

Col senno di poi avrebbe accettato Ascoli?

“A me piace questo lavoro a prescindere dalla categoria. Non mi è stato modo di lavorare, ho giocato sei partite in venti giorni. Quando vai ti promettono delle cose, se poi i risultati ti danno contro vengono disattese anche le promesse. Se subentri vuol dire che le cose non vanno bene. Ora è un’altra squadra”.