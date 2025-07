Juve, ancora distanza sull'ingaggio con Sancho. L'inglese chiede 8 milioni a stagione

Nonostante Jadon Sancho abbia abbassato le proprie richieste di ingaggio nelle scorse ore, la distanza con la Juventus resta ancora piuttosto ampia. Il giocatore inglese, tornato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea (che ha pagato una penale per non riscattarlo a fine stagione), ma è pronto a ripartire e avrebbe messo il club piemontese in cima alla lista dei desideri rifiutando, almeno per il momento, le richieste provenienti dalla Turchia.

Sancho, che a Manchester percepisce circa 15 milioni l’anno, e il suo entourage avrebbero chiesto alla Juventus uno stipendio da otto milioni l’anno. Cifra che però la Juventus non è disposta a spendere per il classe 2000 che dunque al momento resta piuttosto lontano nonostante i contatti positivi delle scorse ore. Come riferito da Sportmediaset solo un’ulteriore abbassamento delle richieste potrebbe rilanciare una trattativa che al momento appare congelata.

Per quanto riguarda il cartellino invece la cifra si aggirerebbe attorno al 30 milioni di euro con il Manchester United che vorrebbe cederlo a titolo definitivo e difficilmente accetterà altre formule per il suo addio. La Juventus punta invece ad abbassare la cifra richiesta con l’inserimento di contropartite tecniche che potrebbero fare al caso dei Red Devils. Tra i "jolly" che potrebbero far parte di uno scambio ci sarebbero Dusan Vlahovic, Douglas Luiz e Timothy Weah.