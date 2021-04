...con Francesco Moriero

vedi letture

“Scudetto all’Inter, gruppo solido. Roma, contro l’Ajax un’impresa: prova a vincere in Europa. Fonseca? Buon lavoro. E io...”

“Il Napoli deve vincere a tutti i costi per rimanere agganciato alla corsa Champions, sono due squadre con allenatori caratterialmente simili”. Così a Tuttomercatoweb il doppio ex di Inter e Napoli, Francesco Moriero.

Come si svolgerà la partita?

“L’Inter cercherà di colpire in contropiede. Credo che anche il pari andrebbe bene ma Antonio (Conte, ndr) non si accontenterà”.

Scudetto: ormai solo formalità?

“Ormai è una squadra difficile da battere. L’ambiente ha entusiasmo e coinvolge, vedo un gruppo solido. Si, direi che il discorso è quasi chiuso”.

La Roma in Europa, intanto, va avanti.

“Ha fatto un’impresa. Portare a casa la qualificazione contro l‘Ajax non è favole. L’importante è aver portato a casa un risultato positivo”.

Vincere l’Europa League può essere un obiettivo?

“Nel calcio tutto è possibile, può farcela. Le partite vanno sempre giocate senza guardare all’avversario”.

Fonseca potrebbe andar via a fine anno.

“Lavorare in Italia non è mai facile soprattutto dove ti impongono di far bene. Ha provato a giocare un calcio all’italiana. La Roma è concreta: Fonseca ha fatto comunque un buon lavoro. Allenare a Roma non è mai facile. Ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Secondo me ha fatto bene”.

E lei, mister?

“Ci sono state delle situazioni all’estero. Così come in Italia. Vediamo se capita l’occasione giusta...”.