...con Giacomo Filippi

"Male la partenza di Cole a Cesena? Sì, è in difficoltà nonostante il cambio di allenatore. Nel girone di ritorno ha avuto molte difficoltà. Ma sono contento per il Mantova e per Leandro Rinaudo". Così a TuttoMercatoWeb.com Giacomo Filippi, allenatore, ex tra le altre di Virtus Entella e Palermo.

Si aspettava l'esonero di Magnani?

"No, ma il calcio moderno ti riserva queste sorprese e assi nella manica".

Il Palermo ha pareggiato al Barbera contro la Juve Stabia.

"Ho visto la partita, peccato perché il Palermo l'aveva rimessa in piedi. S'è fatto rimontare in maniera inaspettata. Ma ne esce bene la Juve Stabia che sta ripetendo lo stesso campionato dell'anno scorso con risorse limitate e grandi idee".

Brusca frenata per il Monza, che pareggia contro la Reggiana...

"La sorpresa della giornata. La Reggiana veniva da tre risultati molto negativi, sulla carta sembrava che il Monza dovesse prendere il sopravvento".

Lotta salvezza: Pescara rivitalizzato da Insigne? E la Samp?

"Il Pescara mi sembrava vivo già da prima dell'arrivo di Insigne che ha dato quel qualcosa in più. Pensavo che alla Samp sia Brunori che Soleri potessero dare qualcosa in più, mi auguro possano incidere in maniera più decisa da qui alla fine".

Serie A: la Fiorentina ha vinto uno contro importante contro la Cremonese...

"La Fiorentina ha giocato una grande partita, la direzione è quella giusta per allontanarsi dalla zona pericolosa. Se qualche mese fa qualcuno mi avesse chiesto se la Cremonese potesse trovarsi in questa situazione, avrei detto di no".

La Cremonese potrebbe riaccogliere Giampaolo.

"È un tecnico preparato. A Cremona ha vissuto la sua rinascita e potrebbe essere il posto giusto per ripartire".