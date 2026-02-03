Filippi su Soleri-Brunori alla Samp: "Fra i due affinità tecnico-tattica. Possono aiutarsi"

Giacomo Filippi, allenatore che a Palermo ha lavorato con Edoardo Soleri e Matteo Brunori nuovi attaccanti della Sampdoria, ha commentato il loro arrivo in blucerchiato attraverso i microfoni di SampdoriaNews:

"Edo è un ragazzo a cui non si può non voler bene, è una persona umile e vera, merce rara nel mondo calcio. Nella prima parte di parentesi Palermo ha trovato poco spazio, ma negli spezzoni dove veniva utilizzato metteva sempre la sua firma, con assist o goal. Successivamente ha trovato continuità, perché diventava sempre più importante nell'economia della squadra e del gruppo squadra. Può giocare con qualsiasi tipo di attaccante a suo fianco. Con Matteo c'è un'affinità tecnico-tattica e anche caratteriale. È vero. Sono molto complementari, possono aiutarsi a vicenda".

I punti di forza sono parecchi; abile nel gioco aereo, nonostante la struttura fisica è un giocatore tecnico, è un lottatore e ha un buon rapporto con la porta. La caratteristica più importante è il non arrendersi mai. Deve migliorare nell'istinto da killer negli ultimi sedici metri".