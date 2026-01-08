...con Giacomo Filippi

"Per il Napoli quello di ieri sera è stato uno stop inaspettato, il calcio a volte riserva queste sorprese perché il Verona non ha fatto intravedere la differenza tra le due squadre". Così a TuttoMercatoWeb.com Giacomo Filippi, allenatore, ex tra le altre di Virtus Entella e Palermo.

Il Napoli pareggia, l'Inter vince. I nerazzurri viaggiano verso lo Scudetto...

"I risultati stanno dando seguito alle prestazioni nonostante le quattro sconfitte. insieme al Napoli è una delle favorite. Domenica c'è uno scontro diretto, una vittoria del Napoli riaprirebbe tutto".

La Fiorentina ha sfiorato la vittoria...

"La Fiorentina qualche settimana fa avrebbe dovuto compiere un'impresa ardua. Oggi lotta per rimettersi in carreggiata. La squadra è comunque in salute, è la Fiorentina che doveva essere ad inizio campionato".

Il mercato può aiutare?

"La Fiorentina è una squadra forte. Nessuno avrebbe mai pensato di trovarla in questa situazione di classifica. Il mercato comunque, si. Può essere d'aiuto. In termini di motivazioni".

Il mercato sta aiutando, intanto, la Sampdoria. Con Brunori ed Esposito...

"La Sampdoria con Brunori ha aperto i fuochi d'artificio. Matteo è un colpo che può garantire una comoda salvezza. Questa Samp, nonostante il blasone dovuto all'organico forte, sta trovando delle difficoltà per via delle questioni societarie. Poi è arrivato Salvatore Esposito, un altro rinforzo di livello".

E la C, mister?

"Ci sono state operazioni in lungo e in largo. Merita i complimenti la Casertana per l'attuale terzo posto e sta cercando di rinforzarsi perché crede in un sogno. E poi il Benevento è lì e ha già iniziato a calare qualche colpo".

E lei, pronto a tornare in pista?

"Giro, guardo partite. La macchina mi sta odiando (sorride, ndr). Ho voglia di rientrare, vedremo quali opportunità si presenteranno".