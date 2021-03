...con Massimo Taibi

“Dopo l’ultima partita siamo carichi ma anche consapevoli che non possiamo abbassare la guardia”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi.

Direttore, che aria tira dopo la vittoria sulla SPAL?

“Abbiamo fatto punti importantissimi per la salvezza meritando la vittoria. Siamo contenti e consapevoli dei nostri mezzi. Ma dobbiamo continuare così”.

Vi aspettavate di più dal campionato?

“Forse mi sarei aspettato qualche punto in più. Però la B è questa, intanto vogliamo salvare la categoria”.

State gettando le basi per il prossimo mercato?

“Intanto pensiamo a quest’anno. Se ci salveremo poi miglioreremo la squadra con qualche accorgimento”.

Recentemente ha incontrato Totti...

“Si. E ho parlato con De Montis per qualche giocatore interessante per il futuro. Sto facendo tanti incontri per aggiornami”.

Che impressione le ha fatto Totti nella nuova veste di scout?

“È un campione e può fare tutto. Per me potrebbe essere un grande dirigente sportivo. È una persona che sa ciò che fa”.

Stasera sfidate l’Empoli del ds Piero Accardi.

“È un grande direttore, ha sempre fatto bene. Parlano per lui i risultati. Siamo entrambi palermitani, gli auguro di vincerle tutte. A parte stasera”.

Portieri protagonisti: su chi punta?

“Brignoli. Fa sempre ottimi campionati, è una certezza. Sta facendo bene anche Berisha, in B è sprecato: il più forte di tutti”.

Il suo Palermo mercoledì dovrà giocare il derby...

“I derby sono partite particolari. Il Palermo ha la squadra per giocarsela. Manca qualche punto. Essendo ancora in corsa per i playoff sarei più per tifare che per criticare. Con lo stadio aperto il Palermo avrebbe avuto qualche punto in più. Così come a noi manca lo stadio pieno”.