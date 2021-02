...con Roberto Muzzi

“Il Cagliari mi ha dato tutto, sono un figlio che è cresciuto calcisticamente in rossoblu. Ma quando ho vestito la maglia del Toro ho provato sensazioni uniche”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Torino e Cagliari, Roberto Muzzi, oggi dirigente dell’Arezzo.

Doppio ex: per chi tifa?

“Non me ne voglia il pubblico del Toro, ma Cagliari è dove sono cresciuto. In rossoblù mi hanno dato tutto: ho trascorso gli anni più belli della mia vita”.

Che partita si aspetta?

“Sono due squadre in difficoltà ma hanno tutto per tirarsi fuori da questa situazione. Hanno i mezzi per riprendersi”.

Di Francesco traballa.

“I risultati gli vanno contro. A me però Di Francesco piace molto. Per quanto riguarda le voci, questo è il calcio. Io spero che resti a Cagliari”.

Il sostituto potrebbe essere Montella.

“Lo conosco bene: è molto bravo”.

Spezia e Benevento protagonisti. Cagliari, Torino e non solo deludono. Che succede a questa Serie A?

“Manca il pubblico che gli da una spinta in più. Mentre altre squadre giocano più tranquille. A Cagliari e Torino il pubblico è un uomo in più”

Delude anche la Fiorentina.

“Se li prendiamo uno per uno hanno grandi qualità. Però capitano dei periodi particolari”.

I viola a fine anno potrebbero cambiare direttore sportivo.

“Dopo tanti se c’è la volontà di cambiare c’è un motivo. Prade è un direttore valido però se dopo due anni non ci sono risultati è normale che si pensi ad un cambiamento”.

E il suo Arezzo, direttore?

“La squadra c’è, abbiamo preso uno dei migliori allenatori sulla piazza come Stellone. Oggi ci gira tutto contro. Ma abbiamo un progetto importante”.