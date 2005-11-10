Dario Canovi: "Napoli, Conte aveva capito tutto. Calcio italiano in crisi. Venezia, Nicola salverà il salvabile"

“La Roma? Un cattivo primo tempo, era con tante riserve e sostituzioni. Poi ha disputato un ottimo secondo tempo. Ha dimostrato di essere la vera rivale dell’Inter”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Dario Canovi.

La sconfitta in Champions brucia ancora?

“Se fossi un calciatore della Roma sarei orgoglioso di quello che ha fatto la squadra contro il Real Madrid”.

Hanno perso tutte le italiane in Champions.

“Il nostro calcio è in una crisi profonda. Inutile che ci illudiamo perché Mancini riesce a far giocare la Nazionale in maniera decente. Il movimento è in profonda crisi. Questo calcio è in profonda crisi di mentalità e gioco”.

Il Napoli ha perso anche in campionato. Contro il Venezia.

“Per sessanta minuti ha regalato la partita al Venezia. Poi ha messo alcuni calciatori di cui non poteva fare a meno”.

Pesa l’addio di Conte?

“Conte aveva previsto ciò che sta succedendo. Il Napoli è una squadra vecchia. Questa è anche la giustificazione che può avere Max Allegri”.

Buona la prima per Nicola a Venezia.

“Nicola è sempre stato un allenatore che davanti ai problemi è sempre stato bravo a salvare il salvabile. Per la B ci lotteranno squadre che in questo momento non prevediamo”.