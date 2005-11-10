"Il Belgio è una grande squadra. Le grandi squadre nascono da un grande centrocampo e il Belgio lo ha. In Nazionale si vede il vero De Bruyne, noi abbiamo contrapposto calciatori che non possono certo essere considerati di pari livello. L'Italia è una squadra che esprime i valori del calcio italiano, guardate anche sul piano fisico: il Belgio ci ha sovrastato". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi a proposito della sconfitta dell'Italia contro il Belgio.

Mancini?

"È un bravo allenatore. Ma il materiale a disposizione è questo. E quando incontriamo le squadre che giocano il calcio attuale si vedono i valori. Mi spaventa vedere quale sarà il programma del nuovo presidente federale".

Presidente FIGC: da che parte sta?

"Con Malagò, tutta la vita. All'inizio non ero favorevole a lui, considerato anche che sono suo amico. Pensavo non avesse il coraggio di fare certe cose, invece ce l'ha. Dopo il caos ha scelto lui Mancini e non s'è fatto imporre altri nomi. E ha preso l'allenatore migliore, quello più giusto".

Torna la Serie A, la Lazio sorprende. E il Napoli delude.

"Che il Napoli deluda mi sembra evidente, è a quattordici punti dalla prima. Parla la classifica. Non bisogna dimenticare che il Napoli l'anno scorso è arrivato secondo. La Lazio è la sorpresa e sta offrendo prestazioni importanti, ma deve ancora affrontare le squadre più forti. Tranne la Juve che per me è l'altra grande delusione di questo campionato".