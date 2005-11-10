"È stata fin adesso una giornata di Serie B molto interessante. Il Catanzaro ha confermato la buona prova che aveva fatto con il Palermo e ha ottenuto una vittoria importante in un campo difficile. Le vittorie larghe di Cesena e Benevento sono state la cosa più rilevante di questo turno. L'Ascoli ha preso cinque gol, il Cesena sta dando continuità al percorso iniziato con Diamanti". Così a TuttoMercatoWeb.com Domenico Toscano, allenatore, ex tra le altre di Reggina e Catania.

Brutta sconfitta per l'Hellas Verona.

"Per l'Entella è stata una vittoria importante. Il Verona sta facendo fatica a trovare la strada giusta, ha un allenatore importante e una squadra molto forte. A volte dopo una retrocessione ci vuole un po' per trovare la strada giusta".

Champions: come ha visto i risultati di ieri?

"Peccato per il pareggio del Napoli. Ha fatto una buona prestazione contro una squadra forte. Mentre il Como si conferma una squadra europea, sta facendo benissimo".

Serie A: la Fiorentina continua a deludere.

"Probabilmente va fatta un'analisi a trecentosessanta gradi sulla situazione che esula dalla guida tecnica".

E lei mister?

"Giro, guardo partite, vado a trovare qualche collega per scambiare qualche idea nuova. Cerco sempre colleghi che possono darmi qualche spunto, qualche idea da poter sviluppare in questo momento che sono lontano dai campi",