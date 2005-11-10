Dario Canovi: "Roma, mezz'ora di follia. Inter, la sconfitta nel derby ha fatto bene"

"La Roma? Un arbitraggio che ha rasentato lo scandaloso, dare quel rigore era già ridicolo, farlo ribattere ancora di più. Ho visto una Roma ingenua, che ha avuto mezz'ora di follia. Purtroppo abbiamo rivisto la partita contro il Rea Madrid, un primo tempo in cui la Roma poteva vincere con ampio punteggio e poi la sconfitta. Quando giochi in Champions, in certi campi, poi è sempre difficile". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi dopo la sconfitta della Roma contro il Manchester United da 0-2 a 3-2.

È la seconda volta che la Roma viene rimontata...

"Direi più un problema di inesperienza. Poi mettici anche l'errore di Balerdi, che era stato il miglior difensore".

Cosa rimprovera ai giallorossi?

"Poco. Nel primo tempo la Roma ha giocato molto bene. Ma la difesa poi, dopo il calcio di rigore, è andata nel pallone".

Può sorridere invece l'Inter.

"Giocare in Olanda non è mai facile. Vincere 3-0 vuol dire aver recuperato pienamente dopo il derby. Non tutte le sconfitte vengono per nuocere".

Serie A: la Lazio di Gattuso continua a stupire.

"Sta giocando bene, vince. Cosa dire? Ha il grande vantaggio di non avere le coppe. Quando non ci sono le coppe le squadre vanno meglio. Ad eccezione del Milan l'anno scorso".

Dove possono arrivare i biancocelesti?

"Sicuramente in zona Europa. Non credo siano da Scudetto. Poi, si sa, nel calcio tutto è possibile".