15 marzo 1989, il Napoli rimonta due gol alla Juventus in Coppa UEFA. Tre a zero finale

Il 15 marzo del 1989, a Napoli, c'è il derby italiano in Coppa UEFA. I padroni di casa affrontano i rivali del nord, quella Juventus simbolo dell'industrializzazione italiana. Potrebbe essere il giorno della sconfitta definitiva, è quello che si può ricordare come un'esaltazione collettiva, perché è un'impresa assoluta, capendo di non doversi porsi limiti.

Al Comunale di Torino, due settimane prima, era finita due a zero. Il San Paolo è una bolgia. Oltre 83.000 spettatori si stringono sugli spalti dell'impianto di Fuorigrotta, consapevoli di potere assistere a qualcosa di straordinario, o quantomeno di sperarlo con tutto il cuore. La Juve sembra voler spegnere subito ogni entusiasmo: dopo appena due minuti dal fischio d'inizio Laudrup, su invito di Rui Barros, va in gol. Ma il danese è in posizione di fuorigioco, e la rete viene annullata.

Al 10' arriva la svolta. Bruno interviene fallosamente su Careca, l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si avvicina Diego Armando Maradona. Tacconi in porta. Uno a zero. A qualche secondo dall'intervallo, Alemao approfitta di un imperdonabile errore di Mauro sulla trequarti e serve Carnevale, che dal limite dell'area sigla il due a zero che resiste fino ai supplementari. Anzi, al minuto 119: Alessandro Renica si avventa su un cross di Careca e di testa insacca sotto la Curva B.

Napoli-Juventus 3-0 (dopo tempi supplementari)

Marcatori: Maradona (rig.) 10', Carnevale 45', Renica 119'

NAPOLI

Giuliani; Ferrara, Francini, Corradini, Alemao; Renica, Crippa; Carannante (105' Neri); Careca, Maradona (95' Romano), Carnevale.

Allenatore: Ottavio Bianchi

JUVENTUS

Tacconi; Bruno, De Agostini, Galia, Brio (dal 35' Favero); Tricella, Marocchi; Barros; Altobelli, Mauro (dal 91' Magrin), Laudrup.

Allenatore: Dino Zoff