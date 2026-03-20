20 marzo 2012, Lionel Messi diventa il miglior cannoniere del Barcellona. Di tutti i tempi

Il 20 marzo del 2012, al Camp Nour di Barcellona, i padroni di casa blaugrana ospitano il Granada. Una normale partita di Liga che diventa storia per Lionel Messi, che supera Cesar Rodriguez sul trono dei gol del sodalizio catalano. Reti 232, 233 e 234, scavalcando il record che resisteva dagli anni cinquanta. Non sarà ovviamente l'ultima statistica abbattuta, ma il 2012 è stato chiaramente l'anno più importante - in termini realizzativi - dello stesso attaccante argentino, con 91 gol in un solo anno solare.

La tripletta contro gli andalusi lo consegna, appunto, alla storia del Barça. Alla fine saranno 672, un'enormità, migliorati ulteriormente con gli anni al Paris Saint Germain e all'Inter Miami, visto che da pochi giorni ha raggiunto la soglia dei 900. Messi è riuscito a battere il record di Cesar in otto anni, dal 2004, quando Rijkaard decise di lanciarlo in prima squadra.

Barcellona-Granada 5-3

Marcatori: Xavi 3' (B), Messi 16', 66' e 85' (B), Mainz 54' (G), Siqueira 61' rig. e 88' rig (G), Tello (B) 81'.

Barcellona (4-3-3)

Valdés (46' Pinto); Dani Alves, Puyol, Piqué, Alves; Xavi, Thiago (71' Iniesta), Keita; Alexis Sánchez, Messi, Cuenca (46' Mascherano).

Allenatore: Josep Guardiola.

Granada (4-4-2)

Júlio César; Borja Gómez, Cortés, Mainz, Siqueira; Hurtado (69' Abel Gomez), Carlos Martins, Mikel Rico, Dani Benítez; Franco Jara (46' Uche), Ighalo (77' Geijo)

Allenatore: Abel Resino.