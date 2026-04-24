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24 aprile 2007, Kakà firma il suo gol più bello. Facendo scontrare Heinze ed Evra

24 aprile 2007, Kakà firma il suo gol più bello. Facendo scontrare Heinze ed EvraTUTTO mercato WEB
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Andrea Losapio
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Andrea Losapio

Il 24 aprile del 2007, a Manchester, è in programma l'andata delle semifinali di Champions. Da una parte lo United di Sir Alex Ferguson, figura leggendaria del club e di quel Manchester stellare costruito per vincere tutto. Dall'altra il Milan, che due anni prima era arrivato in finale contro il Liverpool - persa in maniera incredibile dopo essere stati avanti per 3-0. I rossoneri in campionato non stanno facendo benissimo, anche a causa della penalizzazione post-Calciopoli, ma in Champions diventano davvero pericolosissimi. In panchina, nemmeno a dirlo, c'è Carlo Ancelotti, che di Champions League se ne intende parecchio.

Di fronte c'è un tridente da incubo: Cristiano Ronaldo, allora 22enne ma già tra i top assoluti del pianeta, affiancato da Wayne Rooney e Ryan Giggs. Un organico talmente forte da vincere la Champions l'anno successivo. Il primo gol è segnato da chi è ancora in attività: è proprio Ronaldo a sbloccare la partita con un colpo di testa, forse deviato da Heinze. Sembra l'inizio della fine. Nessuno, però, ha fatto i conti con Ricardo Izecson dos Santos Leite, in arte Kakà. Prima con un'accelerazione straordinaria, condita da un diagonale.

Poi arriva la poesia, appena prima del morire del primo tempo. Dida lancia lungo, Kakà contrasta Fletcher e porta avanti la palla di testa. Davanti a lui ci sono Gabriel Heinze e Patrice Evra, i due terzini dello United. Il brasiliano salta il primo con un sombrero, ma la palla si allunga un po'. Qui c'è Evra che si para davanti: il numero 22 rossonero lo tocca di testa, mettendolo fuori tempo e facendolo schiantare contro il compagno argentino. I due sono a terra. Davanti a Van der Sar, piattone facile ed elegante. Nel finale poi Rooney ribalta due volte il risultato, firmando insieme a Scholes il 3-2 finale. "È il mio gol più bello, lo ricordo come uno dei migliori dell’intera carriera”, confesserà Kakà.

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