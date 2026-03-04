Kakà: "Da Berlusconi a Galliani, grandi maestri di vita. Il Milan resterà sempre speciale"

Il legame tra Ricardo Kaká e il Milan non si è mai davvero spezzato. L’ex Pallone d’Oro, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera e raccontato quanto l’esperienza rossonera abbia inciso anche sul suo percorso dopo il ritiro.

“Ho avuto dei buoni maestri di vita: Berlusconi, Galliani, Braida, Leonardo, senza dimenticare Florentino Pérez a Madrid”, ha spiegato il brasiliano. “Da giocatore osservavo il loro modo di lavorare. Oggi mi occupo di marketing sportivo e vedremo cosa potrà succedere nei prossimi anni. Il Milan? Il mio rapporto con questo club è stato e sarà sempre speciale per me”. Kaká ha poi parlato dell’evoluzione del calcio italiano e del fascino dei grandi derby. “Il calcio italiano è ancora competitivo, ma il livello non è più quello di un tempo. Una volta era la lega più importante al mondo, ora lo è la Premier League”.

Tra le partite che più lo hanno segnato restano proprio le sfide cittadine: “Il derby di Milano è una delle più belle partite da giocare e da vedere. Confrontarlo con quello di Madrid è difficile: sono gare in cui tutta la città parla prima, durante e dopo. Se vinci sei il re, se perdi senti il peso per giorni”. Infine un passaggio sui rapporti con gli ex compagni: “Ho incontrato Maldini a Dubai a Capodanno, seguo Gattuso con la Nazionale e sento Pirlo, Sheva e Seedorf. Sono legami che restano forti”.