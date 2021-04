A. Fontana: "Traguardo vicino per l'Inter. Dopo Handanovic? Radu può essere all'altezza"

Intervistato da Linterista.it, il doppio ex di Inter e Napoli Alberto Fontana presenta così il match di domani sera: "Lo Scudetto? Incrociando le dita al 95% il traguardo è li, l’Inter sta facendo qualcosa di incredibile - ha esordito l'ex portiere -. Sono un pro Conte e non un esteta al 100% del calcio, si può vincere anche non giocando bene. Il Napoli? Sta correndo per quelli che erano i suoi intenti, ossia andare in Champions. Ha avuto delle assenze importanti a casa del Covid, Gattuso mi piace molto".

Due parole anche sul futuro della porta dell'Inter e sull'eventuale dopo Handanovic: "Handanovic nel girone di ritorno è stato fondamentale. Poi in prospettiva l’Inter dovrà guardarsi intorno, ma al momento mi tengo lui. E poi c’è anche Radu, chissà che con la giusta esperienza non si riveli all’altezza della situazione".