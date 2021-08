Addio Ronaldo, Capello: "Ridimensiona la Serie A. Flop Champions la possibile ragione"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato della partenza di Cristiano Ronaldo: "Sicuramente una storia che ridimensiona la nostra Serie A. E' accaduto pure nella Liga con la partenza di Messi. Ecco, a guardarla bene, è l’estate che ha stravolto alcuni equilibri. Hanno cambiato aria i due fuoriclasse che hanno segnato la storia del calcio degli ultimi dieci anni. La Serie A ha perso un altro pezzetto di fascino, ma confido sempre nella spinta del successo all’Europeo e nello spazio per i giovani. Il calcio è in eterno movimento. Penso che abbia fatto le sue valutazioni sulla Juventus attuale. Nella sua visione, suppongo, la Juve di oggi non ha evidentemente la forza per imporsi a livello internazionale. Dopo tre anni di assalto fallito alla Champions potrebbe essere stata questa probabilmente la ragione delle ragioni".