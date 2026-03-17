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Amerini: "Fiorentina, con la vittoria di Cremona sei fuori dal tunnel"
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L'ex calciatore Daniele Amerini ha parlato di Fiorentina a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "Viola fuori dal tunnel? Sono molto fiducioso. Ne hai messa un'altra dietro, visto il livello della Cremonese dovresti suicidarti. Ovvio che devi stare attento, ma non vedo altre squadre che possano fare più punti della Fiorentina. In altri momenti avrebbe fatto fatica anche a Cremona, ma ora la vedo in ripresa. Mi piace comunque l'atteggiamento della Fiorentina.
Ha vinto le partite che doveva vincere. Può fermare l'Inter? Quando incontra le big, specialmente in casa, può fare risultato. Per me farà bene, poi l'Inter è una corazzata, ma se la Fiorentina entra con la testa giusta, può dare fastidio a molte".
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