Amerini: "La Fiorentina ha vinto a Como da provinciale. Ed è quello che serviva"

Ieri pomeriggio la Fiorentina ha strappato una vittoria preziosissima in ottica salvezza, sbancando il campo del Como. E il giorno dopo analizza la partita ai microfoni di Radio FirenzeViola l'ex centrocampista Daniele Amerini, oggi procuratore: "La Fiorentina ha fatto una partita da provinciale, sono le partite che servono adesso. E' stata tosta, dura, una squadra che non si fa saltare, brava nell'uno contro uno, pronta nei raddoppi. Ha sfruttato quelle poche occasioni che gli concedeva il Como, che ha riaperto la partita, secondo me, per puro caso con quell'autogol".

Prosegue quindi nella sua analisi Amerini, sottolineando la dote che ha permesso alla Fiorentina di resistere nel finale: "I viola sono stati bravi e furbi nell'ultimo quarto d'ora, comportandosi da squadra matura e portando la partita a non essere più giocata, con perdite di tempo e fallettini. E' quello che vogliamo vedere perché bisogna prima tirarsi fuori a questa situazione, poi io credo la Fiorentina abbia anche i giocatori per fare altro, però non è questo il momento".

In conclusione, Amerini si sofferma su Fagioli: "Come giocatore di calcio ce ne sono pochi migliori di lui come visione, tempi, intuizione. A livello caratteriale deve crescere. Questo però credo sia il suo carattere, sta spesso zitto. Però deve migliorarci per essere il numero uno in Italia. Non parlo di perosnalità, ma nel comandare con la gestualità e con la voce".