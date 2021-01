Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

08:30 Dandenong U21 (Aus)-Heidelberg U21 (Aus)

09:00 Oleksandriya (Ukr)-Alanyaspor U19 (Tur)

10:00 Osijek 2 (Cro)-Cibalia (Cro)

10:00 Rochedale (Aus)-Queensland Lions (Aus)

10:30 Dandenong (Aus)-Heidelberg (Aus)

11:00 Cherno More (Bul)-Botev Vratsa (Bul)

11:00 Concordia (Rou)-Tunari (Rou)

11:00 Saburtalo Tbilisi (Geo)-FC Gareji Sagarejo (Geo)

12:30 Pirin Blagoevgrad (Bul)-CSKA Sofia (Bul)

13:00 Etar (Bul)-Septemvri Sofia (Bul)

13:00 Sandecja (Pol)-Puszcza (Pol)

14:00 Fredericia (Den)-Skive IK (Den)

14:00 Helsingor (Den)-Brondby (Den)

14:00 Liefering (Aut)-A. Klagenfurt (Aut)

14:00 Midtjylland (Den)-Esbjerg (Den)

14:00 Orenburg (Rus)-Prishtina (Kos)

14:00 Trencin (Svk)-L. Mikulas (Svk)

14:00 Vorwarts Steyr (Aut)-Floridsdorfer AC (Aut)

15:00 Din. Mosca (Rus)-Aktobe (Kaz)

15:00 Din. Tbilisi (Geo)-Kolos Kovalivka (Ukr)

15:00 FC Juniors (Aut)-Grazer (Aut)

15:30 Minaj (Ukr)-Olimpik Donetsk (Ukr)

15:30 Parnu JK Vaprus (Est)-Flora (Est)

16:00 Oleksandriya (Ukr)-Arda (Bul)

16:30 Norrby (Swe)-Hacken (Swe)

17:00 Austria II (Aut)-Amstetten (Aut)

17:00 Rapid (Am) (Aut)-Horn (Aut)

17:00 Ruch (Pol)-Znicz Klobuck (Pol)

17:00 Sturm Graz (Aut)-Wolfsberger AC (Aut)

17:30 Lafnitz (Aut)-Drassburg (Aut)

18:00 Honefoss (Nor)-Asker (Nor)

18:30 Tammeka (Est)-Levadia (Est)

19:00 Fredrikstad (Nor)-Grorud (Nor)

19:00 Malmo FF (Swe)-IFK Malmo (Swe)

19:00 TPS Turku (Fin)-SalPa (Fin)