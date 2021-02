Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

09:00 Dnipro-1 (Ukr)-Metaloglobus Bucharest (Rou)

09:00 Druitt Town Rangers (Aus)-SD Raiders (Aus)

09:00 Rodina Moscow (Rus)-Ararat-Armenia (Arm)

09:30 Asia Euro United (Cam)-Electricite Du Cambodge (Cam)

09:30 T. Mosca (Rus)-F. Voronezh (Rus)

09:30 Zhodino (Blr)-Neman (Blr)

10:00 Cherno More (Bul)-Chernomorets Balchik (Bul)

11:00 Arka (Pol)-Chojniczanka (Pol)

11:00 CSKA Mosca (Rus)-Murcia (Esp)

11:00 CSM Slatina (Rou)-Unirea Bascov (Rou)

11:00 GKS Jastrzebie (Pol)-Polonia W. (Pol)

11:00 Jihlava (Cze)-Blansko (Cze)

11:00 Leczna (Pol)-Avia Swidnik (Pol)

11:00 U. Cluj (Rou)-Zalau (Rou)

11:30 Sosnowiec (Pol)-Ruch (Pol)

12:00 Isloch (Blr)-Slutsk (Blr)

12:00 Pelister (Mkd)-Rabotnicki (Mkd)

12:00 Radomiak Radom (Pol)-T. Mazowiecki (Pol)

13:00 ASU Poli Timisoara (Rou)-Pandurii (Rou)

13:00 Belasica (Mkd)-Sloga Vinica (Mkd)

13:00 Bregalnica (Mkd)-Sremska Mitrovica (Srb)

13:00 Chernomorets Burgas (Bul)-Sozopol (Bul)

13:00 Kaisar (Kaz)-Shkendija (Mkd)

13:00 Kolubara (Srb)-Radnicki 1923 (Srb)

13:00 Litex Lovech (Bul)-Septemvri Sofia (Bul)

13:00 Makedonija GP (Mkd)-Minaj (Ukr)

13:00 Ohrid (Mkd)-Renova (Mkd)

13:00 Sandecja (Pol)-Ostrowiec (Pol)

13:00 Ufa (Rus)-Shkupi (Mkd)

13:00 Vardar Negotino (Mkd)-Pobeda (Mkd)

14:00 Akhmat Grozny (Rus)-FK Liepaja (Lat)

14:00 Cherno More (Bul)-Lok. Gorna (Bul)

14:00 Concordia (Rou)-Unirea Slobozia (Rou)

14:00 F. Voronezh (Rus)-Chertanovo M. (Rus)

14:00 Hammarby (Swe)-Akropolis (Swe)

14:00 Korona (Pol)-Radomiak Radom (Pol)

14:00 Kozuv Gevgelija (Mkd)-Kadino Skopje (Mkd)

14:00 LKS Lodz (Pol)-Oleksandriya (Ukr)

14:00 Mariupol (Ukr)-Spartaks (Lat)

14:00 Omsk (Rus)-Zenit 2 (Rus)

14:00 Orenburg (Rus)-Slavia Sofia (Bul)

14:00 Shakhtar (Ukr)-Slovan Bratislava (Svk)

14:00 Skive IK (Den)-Hobro (Den)

14:00 Termalica B-B. (Pol)-Puszcza (Pol)

14:00 Veres-Rivne (Ukr)-Lviv (Ukr)

15:00 Arsenal Tula (Rus)-Montana (Bul)

15:00 Domzale (Slo)-Gorica (Slo)

15:00 Örebro (Swe)-Brage (Swe)

16:00 GKS Jastrzebie (Pol)-Legionowo (Pol)

16:30 Pogon Siedlce (Pol)-Chelmianka Chelm (Pol)

17:00 Vendsyssel (Den)-Thisted (Den)

18:00 CSKA Mosca (Rus)-La Union (Esp)

18:00 Elblag (Pol)-B. Gdynia (Pol)

18:00 KKS Kalisz (Pol)-Kluczbork (Pol)

18:00 Skra (Pol)-LKS Lagow (Pol)

18:00 Varbergs (Swe)-Tvaakers (Swe)

18:00 Viborg (Den)-Holstebro (Den)

18:30 SV Wallern (Aut)-Vorwarts Steyr (Aut)

19:00 Raufoss (Nor)-Skeid (Nor)