La Juventus non dimentica Maria Sole Agnelli: oggi contro il Pisa in campo col lutto al braccio

Nella giornata di ieri è scomparsa all’età di 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e Umberto. La donna era molto legata alla Juventus al punto da non seguire mai le partite allo stadio per scaramanzia. Oggi anche la Juventus ha deciso di ricordarla: la squadra di Luciano Spalletti nel match di Serie A contro il Pisa scenderà in campo con il lutto al braccio.

Questo era stato ieri il cordoglio del club bianconero: "La Juventus si stringe attorno alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Maria Sole, figura di straordinaria eleganza e testimone instancabile di un secolo di storia bianconera.

Sorella di Gianni e Umberto, Maria Sole ha incarnato con discrezione e fierezza i valori più profondi del Club: la dedizione, il legame indissolubile con il territorio e quella passione autentica che ha sempre unito la sua famiglia ai colori della maglia.

Una delle immagini più belle che ci ha lasciato risale al maggio del 2016 quando partecipò, insieme agli otto bianconeri presenti dalla stagione 2011/2012, alla posa del quinto Scudetto consecutivo allo Juventus Museum.

La Contessa non è stata solo una spettatrice della leggenda juventina, ma una custode dei suoi ideali più puri. La sua presenza garbata e il suo spirito vivace resteranno per sempre impressi nel cuore di chiunque ami questi colori", si legge su Juventus.com.