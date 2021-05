Atalanta, il sindaco Gori felice dei lavori al Gewiss: "Ora speriamo di riaprire al pubblico"

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha parlato a margine del comunicato che ufficializzava il terzo lotto (e ultimo) di lavori di ristrutturazione del Gewiss Stadium. “Sono molto soddisfatto del lavoro che si sta completando sul Gewiss Stadium, non solo perché centriamo l’obiettivo di dotare la città di una struttura sportiva di livello europeo, all’altezza degli standard raggiunti dall’Atalanta in questi ultimi anni, ma anche perché proseguiamo nel lavoro di miglioramento dello spazio pubblico intorno allo stadio. La nuova piazza davanti al Lazzaretto, il mantenimento del mercato del sabato in uno spazio più bello e più verde e soprattutto la sistemazione del campo Utili sono l’ulteriore conferma dei benefici alla collettività che provengono da questa operazione di riqualificazione. Adesso speriamo nel miglioramento, mano a mano che prosegue la campagna vaccinale, della situazione Covid19 e, conseguentemente, nella riapertura al pubblico, seppur contingentato, in occasione delle gare dei nerazzurri: sarebbe un altro importante segnale di progressivo ritorno alla normalità per la nostra città.”