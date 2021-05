Baresi: "Io e Maldini continueremo a mettere le nostre conoscenze a disposizione del Milan"

Franco Baresi, leggenda del Milan e attuale vicepresidente onorario del club di via Aldo Rossi, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Skril.

Hai giocato 196 partite al fianco di Paolo Maldini come difensore centrale del Milan, subendo solo 23 gol. Come ritieni che questo legame e questa partnership con Paolo in campo abbia giovato a lavorare con lui ora?

"Abbiamo giocato insieme per molti anni e ci conosciamo da quando ha debuttato quando aveva 16 anni. Sono molto felice che la nostra relazione esista ancora oggi. Entrambi continuiamo a lavorare per il Milan ed entrambi metteremo a disposizione del club tutte le nostre conoscenze e competenze".