Barigelli sulla Gazzetta dello Sport: "Scontro in Lega colpo basso. L'obiettivo è Gravina"

Stefano Barigelli, editorialista della Gazzetta dello Sport, ha trattato oggi il tema dello scontro in Lega"Dal Pino è stato eletto da una maggioranza, non può dimettersi perché lo chiede una minoranza. È la regola aurea di qualsiasi consesso civile, vale perfino per la Lega calcio, la più rissosa delle associazioni imprenditoriali. I sette sono gli stessi che hanno bloccato l’ingresso dei fondi, operazione ideata e perfezionata appunto da Dal Pino, che avrebbe portato al calcio 1,7 miliardi e nello stesso tempo riformato la governance della Lega: due priorità assolute". Ma secondo Barigelli, il reale obiettivo di Lotito, di Agnelli e delle altre squadre coinvolte è Gravina, reo di avversare la nascita della Super Champions che invece è caldeggiato dalla Juventus: "Non si capisce a questo punto perché della cordata faccia parte l’Inter, che non ha alcun motivo di scontro con il presidente della Federcalcio".