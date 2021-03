Bergomi: "Gasperini metterà qualcuno a uomo su Kroos che fa il vertice basso"

Il talent di SKY Giuseppe Bergomi (nonché ex allenatore della Berretti dell'Atalanta) ha parlato prima della sfida contro il Real Madrid. "Gasperini ha detto che deve tenere la partita viva fino all'ultimo, perché il Real Madrid sa palleggiare bene, ma con il coraggio, l'intensità e la qualità che ha è a livello europeo. Nel finale può giocarsi carte importanti, soprattutto in attacco. Come tattica di principio deve capire se gioca a tre o a quattro, vedremo come orienterà il pressing. Sicuramente uno a uomo su Kroos se farà il vertice basso".