Bergomi: "Osa, diverte e convince. E' l'Italia che mi ha più impressionato nella storia"

"Questa è l'Italia che mi ha più impressionato nella storia". Il forte attestato di stima arriva da Giuseppe Bergomi, uno che con la maglia della Nazionale ha vinto anche un Mondiale, nel 1982. L'ex difensore, oggi commentatore tecnico per 'Sky' proprio delle gare degli azzurri, ha speso belle parole ai taccuini de Il Messaggero: "Gioca e diverte come una grande squadra di club. Osa, fa la partita, vince e convince. Sono felice di poterla commentare per Sky. Mi sento quasi in campo con gli azzurri. Ho visto tutte le partite e ci sono le premesse per essere ottimisti. Gli azzurri possono arrivare sino alla finale a Wembley".