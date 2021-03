Berni: "Peccato non aver esordito con l'Inter. Handanovic al top anche a 40 anni"

Tommaso Berni, ex portiere dell'Inter, è stato intervistato da Tuttosport: "L'Inter è una società gloriosa, tutto deve essere di altissimo livello anche fuori dal campo. Peccato non aver esordito, mi porto dentro emozioni incredibili".

Handanovic?

"È uno dei portieri più forti a livello internazionale. Completo sotto ogni punto di vista. Per me fino a 40 anni resterà tra i più bravi in circolazione".

Cosa pensa di chi lo criticava?

"Il campo non mente, le chiacchiere stanno a zero. Sul terreno verde non puoi rubare, l’unica risposta vera è lì. C’è stato troppo accanimento su di lui. Si dimenticano i dieci anni in cui ha tenuto a galla la barca".