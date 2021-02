Bologna, ripresa allenamenti immediata dopo il Benevento: differenziato per Faragò e Medel

vedi letture

Il Bologna ha ripreso immediatamente gli allenamenti nel day-after dell'1-1 col Benevento. Di seguito il report della seduta mattutina: "All’indomani del pareggio col Benevento la squadra ha ripreso ad allenarsi a Casteldebole. Seduta defaticante per i titolari di ieri, lavoro in campo per tutti gli altri. Differenziato per Paolo Faragò e Gary Medel".