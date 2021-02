Bologna subito in campo dopo il pari col Sassuolo: differenziato per Medel e altri due giocatori

Sono tornati in campo questa mattina, all’indomani del pareggio col Sassuolo, i rossoblù di Mihajlovic per una seduta di scarico fra palestra e campo. Allenamento più intenso per i non titolari di ieri sera, insieme a numerosi ragazzi della Primavera di Zauri. Differenziato per Mitchell Dijks, Gary Medel e Paolo Faragò. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna.