Bonaccini (Emilia Romagna): "Un onore ospitare l'Italia. Parma eccellenza nel mondo"

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, ha chiuso l'incontro al Teatro Regio, di cui sono stati ospiti anche Gianfranco Zola e Gabriele Gravina. Queste le sue parole sulla gara dell'Italia al Tardini: "Ospitare in Emilia-Romagna la nazionale di calcio è un onore. L'Italia è un sentimento che ci accomuna tutti, un senso di unità del quale abbiamo ancora più bisogno in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo. In fondo, abbinato al calcio e ai grandi momenti della nazionale, c'è la storia personale di ognuno di noi. E lo sport ci insegna che tutti abbiamo bisogno degli altri per raggiungere i migliori risultati. Come Regione, crediamo molto negli investimenti sportivi, perché lo sport è anche un grande mezzo di promozione del nostro territorio, che si unisce alle eccellenze paesaggistiche e gastronomiche, di cui Parma è una delle rappresentazioni più alte nel mondo. Sono grato al Presidente Gravina e alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, senza di loro non avremmo avuto questa possibilità”.