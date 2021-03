Bonomi: "Nicola allenatore giusto per trasmettere i valori del Toro. Credo alla salvezza"

Intervistato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’ex difensore del Torino Mauro Bonomi ha parlato della situazione in casa granata: "Chiaramente le aspettative erano diverse. Si era sposato un progetto di bel gioco, poi purtroppo ci sono state delle difficoltà e si è scelto di cambiare allenatore. Credo che il Toro abbia preso un tecnico con le caratteristiche giuste per trasmettere i valori granata. Ci sono tutte le componenti per salvarsi, e so che andrò contro molti supporter ma io stimo il presidente Cairo. Un imprenditore che ad oggi ha investito e mantiene una società sana. Non ha ottenuto gli obiettivi prefissati, ma ad oggi gestire una società di calcio non è semplice, soprattutto se non sei una big. Se credo alla salvezza? Certo che si. Credo nel presidente, nel tecnico e in chi va in campo. Il Toro ha tutto per raggiungere l'obiettivo, e ci crederò fino alla fine. E sono sicuro che l’anno prossimo faranno un campionato totalmente diverso, anche sulla scorta di questa esperienza difficile".