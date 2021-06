Brocchi su Locatelli: "Averlo lanciato è un orgoglio per me. Volevo se ne ricordasse"

Ai microfoni di Sky Sport, Cristian Brocchi ha parlato di Manuel Locatelli, dopo averlo fatto esordire con la maglia del Milan in Serie A: "Sicuramente è bello ed emozionante, gli allenatore servono anche a questo. Devono far vincere le squadre ma anche quello di migliorare i calciatori. Quando sento qualcuno parlare di me in quel modo è un orgoglio, qualcosa di bello e grande. Lo feci esordire a San Siro contro il Carpi, volevo che mettesse piede in campo la prima volta proprio al Meazza, perché si ricordasse bene quella sua prima volta".