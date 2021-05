Bucchioni su Il Tirreno: "Torna Allegri, possibile addio per Chiellini e Bonucci"

Enzo Bucchioni, editorialista di TMW, nel suo commento per Il Tirreno oggi tratta del ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus: "Ha aspettato il Real come forse non ha mai fatto neppure per una donna, poi il telefono l'ha alzato lui per dire al Real "il tempo è scaduto". E il tempo l'ha riportato alla Juve. Cosa è cambiato rispetto a quando a Pasqua disse no al ritorno? Primo la cacciata di Paratici. La testa del suo nemico è sempre stata la prima cosa richiesta quando è stato riavvicinato. Il resto sono quisquiglie, coem l'addio ai senatori e il ringiovanimento della rosa o il posto in Champions. (...) Avrà fatto bene o male? Se la storia del calcio vale ancora, verrebbe da dire di no. Per Allegri forse è diverso. Intanto fare peggio di Pirlo sarà difficile e poi questo è un ritorno da vincitore. Con Allegri credo che anche Chiellini e Bonucci, dopo Buffon, potrebbero imboccare il famoso viale del tramonto, ma questa è una storia da scrivere".