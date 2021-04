Cagliari al lavoro in vista dell'Inter: Semplici senza 4 giocatore ma ritrova Tripaldelli

È iniziata al Centro sportivo di Assemini la preparazione del Cagliari alla gara contro l’Inter, match della 30ª giornata del campionato di Serie A, in programma allo stadio “Meazza” domenica 11 aprile alle ore 12.30. L’allenamento di questo pomeriggio è cominciato con un’attivazione a secco e delle partitelle a tema tattico su spazi ridotti. Poi la squadra ha lavorato a gruppi: i calciatori con più minutaggio hanno svolto una sessione aerobica; per gli altri serie di partite ed esercitazioni atletiche. Si è allenato con i compagni Alessandro Tripaldelli, di nuovo a disposizione di mister Semplici. Lavori personalizzati per Luca Ceppitelli, Matteo Tramoni, Riccardo Sottil e Nahitan Nandez: il centrocampista uruguaiano deve smaltire una contusione alla coscia destra riportata in gara. Domani, conclude la nota ufficiale del club, la squadra lavorerà in doppia seduta, mattina e pomeriggio.