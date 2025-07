Ufficiale Cagliari, una bandiera a guidare la Primavera: il nuovo tecnico è Francesco Pisano

Giornata di ufficialità in casa Cagliari, che annuncia il nuovo tecnico della Primavera - sarà l'ex rossoblù Francesco Pisano - e il suo staff. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare lo staff tecnico della Primavera rossoblù per la stagione 2025/26 che prenderà il via con il raduno di lunedì 14 luglio al Crai Sport Center di Assemini. Debutto ufficiale con la prima giornata del campionato Primavera 1, il 16 agosto a Napoli. Il 26 agosto all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano in palio il primo trofeo, la Supercoppa Italiana contro l’Inter Campione d’Italia.

Francesco Pisano assume la guida tecnica. Bandiera rossoblù da calciatore e da anni nel Settore Giovanile come tecnico, qui ha vissuto le esperienze da vice-allenatore tra Under 18 e Primavera. Pisano è uno dei simboli del Club, cresciuto nel vivaio fino all’esordio in Prima squadra appena maggiorenne per poi diventare tassello portante del gruppo per oltre un decennio. A seguire la lunga militanza nell’Olbia in Serie C, confermando le sue doti di leadership e portatore di alti valori morali oltre che tecnici. Doti che potrà continuare a mettere a disposizione e sviluppare anche in questa nuova avventura.

Il vice sarà Alessio Rubicini, già in rossoblù nel 2021 come collaboratore tecnico all’interno dello staff della Prima squadra. Ha alle spalle una lunga esperienza nel calcio, partendo dai dilettanti fino al professionismo, dove ha militato anche con Arezzo, Spal, Spezia e Gubbio. Accanto a Pisano e Rubicini il collaboratore tecnico Stefano Medda, confermato nello staff dove approdò facendo seguito alle stagioni da allenatore nelle fila del Settore Giovanile e prima da calciatore professionista".

Nel ruolo di preparatore atletico Antonio Fais, già nel Club sia in Prima squadra che nel Settore Giovanile. Il preparatore dei portieri sarà Simone Di Franco, che ritorna nella Primavera rossoblù dopo l’esperienza tra il 2020 e il 2023. A curare la Match Analysis Manuel Contu, per lui un nuovo capitolo nel Cagliari Calcio dando continuità alle annate all’interno degli organici del vivaio. A tutti l’augurio di buon lavoro e di un’ottima stagione da vivere insieme!