Cagliari, Ceppitelli e Sottil a parte. Da domani inizia il ritiro per i rossoblù

vedi letture

Il Cagliari, rivela il sito ufficiale del club, è sceso in campo ad Asseminello per continuare la preparazione in vista del match di venerdì alla Sardegna Arena contro il Torino. A inizio seduta due i gruppi: i rossoblù che hanno collezionato più minuti nell’ultima gara hanno svolto una prima parte di allenamento dedicata al lavoro aerobico a secco; per gli altri esercizi sullo sviluppo della forza. La squadra si è quindi riunita per una sessione tattica. In chiusura partitella su campo ridotto. Luca Ceppitelli e Riccardo Sottil hanno continuato la propria tabella di lavoro personalizzato. Il Cagliari si allenerà nuovamente domani, mercoledì 17 febbraio: la seduta è in programma al mattino. La squadra si si ritroverà quindi in serata al Centro sportivo di Assemini per iniziare il ritiro.