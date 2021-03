Cagliari, doppia seduta ad Asseminello: personalizzato per Ceppitelli, Sottil e Tramoni

Doppia seduta di allenamento per il Cagliari oggi ad Asseminello. Nel corso della mattinata la squadra agli ordini del mister Semplici, coadiuvato dal suo staff, è stata impegnata in una serie di esercitazioni sul possesso palla in campo ridotti, seguite da prove di situazioni tattiche offensive. Infine, partita a campo ridotto. La sessione pomeridiana ha visto i rossoblù svolgere un lavoro atletico a circuiti e quindi disputare una serie di partitelle. Personalizzato per Luca Ceppitelli, Riccardo Sottil e Mattéo Tramoni.