Cagliari già al lavoro dopo la vittoria di Udine: Semplici sempre senza Tramoni e Sottil

Rientrato nella notte dalla trasferta di Udine, il Cagliari si è allenato questa mattina ad Asseminello (per preparare la prossima sfida, alla Sardegna Arena contro la Roma. I calciatori più impegnati ieri sera alla Dacia Arena - riporta la nota ufficiale del club - hanno svolto una sessione di scarico in palestra; gli altri rossoblù sono scesi in campo per iniziare con un'attivazione tecnica a torelli. A seguire partitelle a campo ridotto e una serie di conclusioni a rete. Ha lavorato parzialmente con la squadra Matteo Tramoni, prosegue la sua tabella di allenamento personalizzato Riccardo Sottil.