Cagliari Primavera, il promettente Vinciguerra esordisce a 15 anni

La gara fra Roma e Cagliari, valida per il campionato Primavera 1, ha delle note positive che i sardi possono portare con sé. A partire dal fatto che il risultato finale, 5-3 in favore dei padroni di casa, è senz'altro spropositato per quanto si è visto in campo, con il Cagliari in partita per lungo tempo.

Ma c'è soprattutto da tenere in considerazione il debutto di Alessandro Vinciguerra (15), attaccante di origini napoletane che da due anni gioca nel settore giovanile degli isolani. Ingresso al 78' in sostituzione di Cavuoti, diverse iniziative e due volte vicino al goal: questo il bilancio del giovanissimo prodotto della Cantera Portici. Viene tenuto nella massima considerazione da molti esperti di calcio giovanile che in lui intravedono le stimmate del campione.

Esterno brevilineo, molto tecnico e veloce, si è distinto con la categoria under 15 e quest'anno registra quattro presenze ed un goal con l'under 17, dove comunque risulta schierato sotto età.

Vinciguerra non rimane l'unico classe 2005 ad essere impegnato in questo turno infrasettimanale. Nel pareggio fra Torino e Genoa ha fatto il suo ingresso Aaron Ciammaglichella (16), centrocampista di origini etiopi già nel giro delle selezioni azzurre. Per lui non si tratta di esordio assoluto, visto che la sua prima volta risale al match interno contro la SPAL dello scorso 11 aprile. Ed è comunque più grande di Vinciguerra, essendo nato a gennaio invece che ad agosto. Sottigliezze, quando si parla di grandi promesse.