Calcio, accordo FIGC-Panini: sarà partner della Nazionale fino al 2030

vedi letture

Arriva collezione di figurine sulle 24 Nazionali degli europei

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Federcalcio e Panini hanno sottoscritto un accordo pluriennale che vede l'azienda modenese diventare 'Stickers & Cards Partner delle Nazionali Italiane di Calcio' fino al 2030. L'annuncio avviene contemporaneamente al lancio in edicola di 'UEFA EURO 2020 Adrenalyn XL 2021 Kick Off', la nuovissima collezione di card sulle 24 Nazionali che si contenderanno il trofeo europeo a partire dall'11 giugno prossimo. Le due iniziative sono state presentate a Coverciano da Gabriele Gravina, presidente Figc, e Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, alla presenza di Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Calciatori (AIC). La raccolta di card è completamente nuova e composta da 405 figure di alta qualità, con nuove immagini, nuove divise e tutte le squadre aggiornate con i giocatori di ogni Nazionale qualificata. "L'associazione tra il calcio e la Panini -, ha detto Gravina - è un fatto consolidato per tutti coloro che, sin dalla tenera età, alimentano la passione per il nostro sport. L'entusiasmo e la voglia di identificazione con la maglia azzurra si perpetuano attraverso le generazioni grazie anche a questi straordinari prodotti editoriali, il cui fascino rimane intatto nel tempo". (ANSA).