Calcio argentino: il programma della serata su Sportitalia

Sarà un grande fine settimana all’insegna del calcio argentino per gli appassionati di Sportitalia che potranno godersi in diretta ed esclusiva ben 4 partite di uno dei tornei più appassionanti al mondo. Le sfide più interessanti della 6° giornata saranno trasmesse su Sportitalia (visibile gratuitamente sul canle 60 del digitale terrestre) e saranno visibili anche sulla piattaforma SI Smart e l’App ufficiale di Sportitalia.

SI comincia sabato 20 marzo alle ore 20,00 con Banfield-Lanus che sarà seguito alle 22,30 da Velez Sarsfield-Independiente. Nella notte tra sabato e domenica 21 marzo (calcio d’inizio alle ore 1,00) ecco il turno di Gody Cruz-River Plate che avrà anche un secondo passaggio domenica mattina alle ore 7,00 sempre sul canale 60 del digitale terrestre di Sportitalia. Chiude il week end la sfida Boca Juniors-Talleres in programma domenica notte alle ore 1,00.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la 6° giornata del campionato argentino:

Banfield-Lanus – Sabato 20 marzo 2021 in diretta dalle ore 20 su Sportitalia 60 DTT

Velez-Independiente – Sabato 20 marzo 2021 in diretta dalle ore 22,30 su Sportitalia 60 DTT

Godoy Cruz-River Plate – Domenica 21 marzo 2021 in diretta dalle ore 1 su Sportitalia 60 DTT

Boca Juniors-Talleres – Lunedì 22 marzo 2021 in diretta dalle ore 1 su Sportitalia 60 DTT