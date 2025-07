Ufficiale Boca Juniors, ecco Paredes: il centrocampista argentino lascia la Roma e torna a casa

vedi letture

Leandro Paredes torna al Boca Juniors. Il centrocampista argentino ha lasciato la Roma per riabbracciare i colori gialloblù di Buenos Aires. Questo il comunicato del club: "Leandro Paredes, giocatore formatosi nel club e campione del mondo in Qatar, è tornato e ha ricevuto un caloroso benvenuto a La Bombonera. Per sognare in grande...

La Bombonera era piena di tifosi che gli tributarono la standing ovation che aspettava da anni. Mercoledì scorso, in una presentazione emozionante e piena di senso di appartenenza, Leandro Paredes è stato accolto da migliaia di tifosi del Boca Juniors che hanno festeggiato il suo ritorno nel club che ama. Tifoso del Boca Juniors fin dalla nascita, è cresciuto nelle nostre giovanili e ha vinto un campionato del mondo con la nazionale argentina. Ritorna nel luogo dove la sua storia ha avuto inizio.

Paredes, che ha giocato per il club fin dalle giovanili, ha esordito nel Boca Juniors il 6 novembre 2010, a soli 16 anni. Nella sua prima stagione con la maglia dello Xeneize, giocò 31 partite ufficiali, segnò 5 gol (tutti a La Bombonera) e mostrò sprazzi di talento che lo portarono rapidamente nel calcio europeo. Da allora, ha costruito una brillante carriera che include periodi al PSG, alla Juventus, alla Roma, tra gli altri, oltre a più di 60 partite con la nazionale, con la quale ha vinto la Copa América 2021, la Finalissima 2022, l'indimenticabile Coppa del Mondo 2022 in Qatar e la Copa América 2024. Ritorna per scrivere nuove pagine nella storia del Boca. Dotato di gerarchia, esperienza e una passione inarrestabile, arriva per aggiungere il suo talento calcistico alla squadra di Russo. La Bombonera lo ha accolto per quello che è: un uomo di casa. Perché a volte i sogni d'infanzia si avverano più di una volta".