Candela su Ajax-Roma: "Spero in una squadra propositiva, che non difenda con dieci uomini"

L’ex difensore giallorosso Vincent Candela ospite di Roma Radio ha parlato della sfida contro l’Ajax di questa sera in Europa League: “Mi aspetto una Roma propositiva, che prenderà dei rischi e che giocherà come sa fare. L’Ajax giocherà a viso aperto, lasciando spazi e non voglio vedere dieci giocatori che difendono. Ma sempre con equilibrio e testa sulla spalla perché abbiamo di fronte una squadra che gioca bene a calcio e si spinge molto in attacco".