Champions League, quarti di finale: Kuipers arbitrerà Liverpool-Real Madrid

A Del Cerro Grande l'altra sfida di mercoledì Dortmund-City

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Carlos del Cerro Grande arbitrerà la partita di ritorno valida per i quarti di finale della Champions League, in programma mercoledì alle 21, fra Borussia Dortmund e Manchester City (andata 2-1 per gli inglesi). Lo spagnolo sarà assistito dai connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. Il IV uomo sarà José Maria Sanchez. Al Var ci sarà Juan Martinez Munuera, mentre Ricardo de Brugos sarà l'Avar. La sfida di Anfield Road, fra Liverpool e Real Madrid (andata 3-1 per i 'blancos'), in programma sempre mercoledì alle 21, sarà invece diretta da Bjoern Kuipers. L'arbitro olandese sarà assistito dai connazionali Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra. Il greco Tasos Sidiropoulos sarà il IV uomo, mentre l'altro olandese Pol Van Boekel controllerà il Var. Infine il ruolo di Avar sarà di Dennis Higler, pure lui olandese. (ANSA).