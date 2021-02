Condò: "Eliminazione in coppa benedizione per il Milan. Lazio può rientrare nel giro scudetto"

“Dal City di Guardiola un avviso all’Europa”. Titola così Paolo Condò, sulle pagine de la Repubblica per partire però dal calcio italiano: “L’eliminazione in Coppa Italia è stata una benedizione per le ambizioni del Milan, che prima di entrare nella centrifuga dei prossimi tre mesi si sta godendo due settimane di lavoro in profondità, senza partite a interrompere il ciclo. […] Dal treno scudetto è ormai scesa l’Atalanta, che ha la testa così affollata di obiettivi da centellinare troppo la sua concentrazione. Inter-Lazio di domenica sarà interessante perché Inzaghi si giocherà la chance di rientrare a pieno titolo nel giro scudetto”.