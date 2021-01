Cosmi: "Torregrossa acquisto intelligente, ha trovato ottima continuità"

Ernesto Torregrossa è il primo rinforzo invernale della Sampdoria. Serse Cosmi, suo tecnico al Trapani nell'annata 2015 - 2016, ne ha descritto le caratteristiche in esclusiva ai taccuini di Sampdorianews.net:

"Al Trapani arrivò quando era ancora in proprietà dell'Hellas che non ci aveva creduto davvero. In quella squadra la concorrenza era fortissima con Petkovic, Citro, Coronado e Montalto. Non riuscì a stare bene fisicamente in quell'annata e di conseguenza le sue potenzialità rimasero inespresse. Da quel momento è ripartito, si è messo gli infortuni alle spalle, ha perso qualche chilo, i campionati da protagonista a Brescia ne sono la dimostrazione. Ha trovato un'ottima continuità per goal e prestazioni, è reduce da tre grandi campionati. Sa fare goal, assist per i compagni, si procura rigori e punizioni, si trova nel miglior momento nel processo di crescita, sono convinto possa far bene con Ranieri. È molto forte fisicamente, il gioco aereo è tra le principali caratteristiche ma è anche bravo a giocare con la palla addosso, a proteggere il possesso e ad agevolare l'inserimento dei compagni. Gioca non soltanto in area, sa aiutare e lavorare per la squadra. Ero curioso di vedere come si sarebbe comportato in A dopo l'esplosione nel biennio di B. Si è confermato nella massima serie a Brescia, segnalandosi tra le poche note positive nella retrocessione. A mio parere si tratta di un acquisto intelligente, conosco Ranieri e Osti, sono persone sensate, rispetto agli altri attaccanti in organico è il tipo di giocatore che serviva per caratteristiche. È un ragazzo semplice, tranquillo, sa stare in gruppo".